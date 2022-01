Tubo gas Iren perforato per sbaglio: 200 persone evacuate a Scandiano

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le 14.30, una macchina perforatrice di una ditta, che stava effettuando dei lavori per il cablaggio della rete fibra nella zona di via Palazzina a Scandiano, ha danneggiato una condotta del metano che serve una parte del paese. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che hanno fatto evacuare 14 abitazioni (in tutto 200 persone), sono intervenute le squadre Iren che hanno isolato il tratto di condotta danneggiata e iniziato le attività per le riparazioni della linea.

Le operazioni si preannunciano piuttosto complesse perché, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, si tratta di una rete ad anello a bassa pressione alimentata da più cabine. E’ stato attivato il centro operativo comunale per l’assistenza alla popolazione perché si prevede che dovranno passare la notte fuori. E’ stato chiuso anche il ristorante “Osteria in Scandiano”, un locale piuttosto noto che aveva partecipato, qualche anno fa, alla puntata di “4 Ristoranti” di Borghese vincendo.

Sul posto ci sono tre squadre dei vigili del fuoco, i tecnici di Iren, il sindaco, la protezione civile e i tecnici comunali.