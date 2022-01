NOVELLARA (Reggio Emilia) – Stipula assicurazione on line, ma è una truffa: 60enne casertano denunciato dai carabinieri di Novellara. La vittima è un 22enne di Novellara, a cui stava scadendo l’assicurazione dell’auto, che ha deciso di ricercare su internet una polizza on line. La navigazione l’ha portato ad accedere ad un sito che gli ha fornito un preventivo vantaggioso e quindi ha deciso di stipulare una polizza effettuando il pagamento sulla postepay fornitagli dall’assicuratore, ricevendo sull’applicativo WhatsApp la relativa documentazione che attestava l’apparente regolare copertura assicurativa.

Dopo un mese dalla stipula della polizza è stato fermato nella bassa dai carabinieri che, durante i controlli, hanno accertato che l’auto era sprovvista di copertura assicurativa e che la documentazione esibita dal 22enne era contraffatta. Ulteriori verifiche presso la compagnia assicuratrice, oltre a dargli conferma che la targa del suo veicolo non era assicurata, gli hanno consentito di apprendere che la documentazione che gli era stata trasmessa dallo pseudo agente assicurativo era falsa. Quando ha capito di essere stato truffato il giovane prima si è rivolto ad un’altra compagnia stipulando una polizza e poi è andato dai carabinieri di Novellara a sporgere denuncia.

I militari, al termine delle indagini, sono risaliti al 60enne casertano, il cui nome era già emerso in analoghe truffe in tutta Italia e lo hanno denunciato per truffa. Un fenomeno quello delle vendite di polizze assicurative “fantasma” on line in continua crescita, per questo i carabinieri reggiani sensibilizzano i cittadini a porre attenzione alle offerte on line ritenute vantaggiose. Difendersi da tali tipologie di truffe è possibile grazie all’Ivass (istituto di vigilanza sulle assicurazioni) sul cui sito internet ciascun cittadino può verificare se la compagnia assicurativa, e l’intermediario che si contatta, esista davvero.