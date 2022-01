REGGIO EMILIA – Sono stati i protagonisti di “uno spettacolare lancio di precisione in atterraggio” su piazza Prampolini, facendo calare dal cielo un Tricolore di 150 metri quadrati. Si tratta dei due paracadutisti, del reparto attività sportive dell’Esercito, parte della Brigata Folgore, di scena oggi a Reggio Emilia per le celebrazioni del 225esimo anniversario del primo Tricolore. Il sindaco, dopo la cerimonia in mattinata, ha voluto ringraziare i militari della Folgore e, fra loro, i due paracadutisti. Vecchi ha donato al comandante Luigi Corlianò e agli altri militari del reparto una pregiata Murrina, miniatura del primo Tricolore in vetro di Murano.

