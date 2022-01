Shoah, le celebrazioni del Giorno della memoria

REGGIO EMILIA – Giovedì 27 gennaio ricorre il 77esimo anniversario della scoperta, da parte delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz, oggi celebrato quale ‘Giorno della memoria’ della Shoah.

Alle 10 alla Sinagoga di via dell’Aquila 3/1, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona a ricordo degli ebrei deportati da parte del sindaco Luca Vecchi, del presidente della Provincia Giorgio Zanni, del prefetto Iolanda Rolli e del rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia. A causa delle contingenze legate alla pandemia da Coronavirus, la cerimonia si terrà in assenza di pubblico. È possibile seguire la cerimonia collegandosi ai link: www.youtube.com/ comunereggioemiliaofficial/ live e www.facebook.com/ cittadireggioemilia/live

In occasione del Giorno della memoria, è prevista l’apertura al pubblico della mostra di Vincenzo Baldini “Sulle spalle dei Giganti – altrove è l’unico posto possibile” a cura di Istoreco Per accedere sarà necessario Supergreenpass e mascherina Ffp2.

Per ricordare i tragici eventi legati all’Olocausto e riflettere sul passato e sul nostro presente, sono molte le iniziative promosse da Comune e Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con Anpi, Alpi-Apc, Anppia, associazioni Combattentistiche e d’Arma, Cgil, Cisl, Uil, Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, Comitato democratico costituzionale, Istituto Alcide Cervi, Istoreco, Arcigay Gioconda, LUC Libera Università del Crostolo, Circolo Arci Pigal, Fondazione Famiglia Sarzi, Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti“A. Peri-C. Merulo”, Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro”, Spazio culturale Orologio, Cinema Rosebud, Teatrix.

In occasione del 27 gennaio verrà allestita una vetrina tematica all’ingresso della Biblioteca Panizzi con esposizione di libri e film, corredata da bibliografie e filmografie di approfondimento.

In tutto il sistema bibliotecario, vetrine dedicate ai libri di saggistica e narrativa e proposte di lettura per ragazzi dai 6 ai 14 anni a cura della Biblioteca Rosta Nuova. Informazioni: www.bibliotecapanizzi.it

ALTRI APPUNTAMENTI

ISTORECO – SINAGOGA, via dell’Aquila 3/a – www.istoreco.re.it

Domenica 23 gennaio

ore 15 – 20, Apertura sinagoga e mostra

ore 17, Inaugurazione mostra “Sulle spalle dei giganti altrove è l’unico posto possibile” con Vincenzo Baldini, pittore e autore della mostra.

Ore 17.30, Conferenza “Il dramma dei profughi: Evian 1938”. Elisabetta Del Monte, Istoreco, dialoga con Monica Barlettai, Istoreco. Evento in collaborazione con Iscos Emilia-Romagna

Giovedì 27 gennaio

ore 11 – 15, Apertura Sinagoga e mostra

Sabato 29 gennaio

ore 18.30 – 20, Visita guidata alla mostra con Vincenzo Baldini

Domenica 30 gennaio

ore 15 – 20, Apertura Sinagoga e mostra ore

17.30, Racconto Il Salvataggio di mio padre Sauro Salomon Rottenstreich. Matthias Durchfeld, Istoreco dialoga con Siva Rottenstreich, figlia di Sauro Salomon Rottennstreich

Sabato 5 febbraio

ore 18,30 – 20 Conferenza presentazione della mostra Oltre il Ghetto Dentro&Fuori visitabile al MEIS Ferrara fino al 15 maggio con Sharon Reichel, MEIS Ferrara, curatrice della mostra

Domenica 6 febbraio

ore 15 – 20, Apertura sinagoga e mostra

ore 17.30, Presentazione libro “I Giusti in Emilia Romagna: un libro, una mostra”.

Viviana Saccani, Istoreco, dialoga con Francesca Panozzo, Museo Ebraico Bologna.

Evento in collaborazione con il Museo Ebraico di Bologna.

SPAZIO CULTURALE OROLOGIO, via J. E. Massenet 17/a

da lunedì 24 a sabato 29 gennaio – Mostra, Stereotipi, pregiudizi e teoria della razza – storie vere dal passato e dal presente

La mostra sarà visitabile negli orari di apertura dello Spazio Culturale Orologio, possibilità di visite dialogate, tutti i giorni dalle ore 16,45 su prenotazione. Laboratori scolastici per le classi delle scuole secondarie di primo grado nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì; atelier per utenza libera nei pomeriggi delle stesse giornate.

Giovedì 27 gennaio, ore 21 – Spettacolo teatrale, dagli 8 ai 99 anni

Stereotipi e pregiudizi – storie vere di nomadi

Narrazioni e testimonianze sull’antizingarismo e la persecuzione degli “zingari” a Prignano sulla Secchia. Promosso da Spazio Culturale Orologio, Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia, Associazione Terranova. Per informazioni e prenotazioni: 0522 585396; email: spazioculturaleorologio@ comune.re.it Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia www.facebook.com/ officinaeducativa

CINEMA ROSEBUD, via Medaglie d’Oro della Resistenza, 4

Da mercoledì 26 a sabato 29 gennaio – Proiezioni alla mattina L’uomo che verrà di G. Diritti, Italia, 2009

L’eccidio di Marzabotto è uno di quegli episodi che premono sulla grandezza delal storia per stringerla dentro alla dimensione del dolore del singolo. Per raccontare quella strage degli ultimi giorni del nazifascismo nella quale vennero uccisi circa 770 paesani radunati nelle case, nei cimiteri e sui sagrati delle chiese, Giorgio Diritti si affida allo sguardo di una bambina.

Su prenotazione, ingresso 4 €, adatto alle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Mercoledì 26 gennaio, ore 21 – Quel giorno tu sarai, regia di K. Mundruczo

La storia di una famiglia ebrea dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai nostri giorni, attraverso le vicende di tre generazioni.

Ingresso 7 € – ridotto 5,50 €. Promosso da Comune di Reggio Emilia. Informazioni: 0522 456632 email: sandra.campanini@comune.re.it; www.comune.re.it/rosebud

LUC – LIBERA UNIVERSITÀ DEL CROSTOLO

ore 16, webinar “Il Romanzo. Capolavori della letteratura mondiale contemporanea – Al di qua e al di là dell’oceano. La letteratura della diaspora”

Il corso proposto quest’anno affronterà questioni cruciali della contemporaneità e straordinarie esperienze letterarie e umane, con un particolare affondo sul filone della narrativa ebraica.

Lunedì 24 gennaio – Edith Bruck, ‘La mia università’

Lunedì 31 gennaio

ore 16 – Elèna Mortara, ‘L’epoca d’oro della narrativa ebraico-americana: i nobel a Saul Bellow e Isaac B. Singer’

ore 17 webinar “Rappresentare il passato. La storia d’Italia fuori dalla biblioteca” Il corso si propone di confrontarsi con alcune narrazioni sul passato italiano veicolate da vettori non convenzionali come la memoria pubblica, il cinema, il romanzo, la musica pop.

Mercoledì 26 gennaio – Valeria Palumbo, ‘È stata un’altra storia. Rileggere l’Italia delle donne, tra Ottocento e Novecento, attraverso i romanzi’

Mercoledì 2 febbraio – Paolo Carusi e Manfredi Merluzzi, ‘La popular music: una “nuova” fonte per la storia dell’Italia contemporanea’

Mercoledì 9 febbraio – Giovanni De Luna, ‘La storia d’Italia attraverso il cinema’

Mercoledì 16 febbraio – Marcello Flores, ‘Il passato italiano tra storia e memoria: rimozioni, revisioni, falsificazioni’

Corso promosso da Luc in collaborazione con Unimore e Istoreco. Informazioni e iscrizioni presso la segreteria Luc, contributo di partecipazione 30 €, tel. 0522 4552182 email: info@liberauniversitacrostolo. it

www.liberauniversitacrostolo. it

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE’ MONTI A. PERI – C. MERULO

giovedì 27 gennaio, “L’ora della Musica 2022”

Auditorium “G. Masini” “Intranima Lieder” Ciclo rappresentativo per voce recitante, mezzosoprano, pianoforte e violino su testi di Giorgio Bassani, di Corrado Sevardi, Giuliano Brunazzi voce recitante; Cristina Calzolari mezzosoprano; Alessandro Sevardi violino; Davide Finotti pianoforte. Prodotto dall’Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti con il patrocinio della Fondazione “Giorgio Bassani” di Ferrara. (Registr. da L’Ora della Musica – Auditorium “Gianfranco Masini” – 26/01/20, Reggio Emilia) https://youtu.be/A-gOB80DSRs. Informazioni: 0522 585508

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ALDO MORO”, via XX settembre 5

Mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio, ore 9 – 13 Cosa ci siamo persi

Installazione nel giardino del Liceo Moro di alcune decine di leggii con altrettante biografie di vittime dei lager (musicisti, attori, scrittori, studenti ma anche persone comuni) e passeggiata delle classi, animata da alcuni musicisti e attori posti a custodia di un singolo leggio per fargli prendere vita. In caso di maltempo l’attività potrebbe subire variazioni.

Promosso da Liceo “A. Moro” di Reggio Emilia.

Destinatari: classi del Liceo “A. Moro”. Informazioni: 0522 511669 prof. Daniele Castellari (referente progetto Città del Lettore del Liceo “A. Moro”) castellari.daniele@liceomoro. net

FONDAZIONE I TEATRI – TEATRO CAVALLERIZZA, viale A. Allegri 8

giovedì 27 gennaio, ore 20,30 – Don Pasquino

Spettacolo di Francesca Picci con Ettore Marrani, Carolina Migli Bateson, Paolo Zaccaria e con gli allievi della scuola secondaria di I e II grado che prenderanno parte al laboratorio di letteratura espressiva connesso allo spettacolo musiche dal vivo Mad Box regia di Gabriele Tesauri.

Progetto a cura di NoveTeatro in collaborazione con Istoreco Reggio Emilia e con il centro culturale “Lucio Lombardo Radice” di Correggio. Spettacolo a pagamento. Informazioni: 0522 458811; www.iteatri.re.it

ARCIGAY GIOCONDA APS PRESSO LA POLVERIERA, SALA CIVICA, piaz.le O. Romero 1 giovedì 27 gennaio, ore 19 -22 – Inaugurazione mostra ‘Omocausto – per non dimenticare nessun*’

Installazione museale in collaborazione con La Polveriera, Arcigay Gioconda propone una cinquantina di quadretti che ripercorrono le persecuzioni subite dalle persone LGBTI+ in tutta Europa dagli anni ‘30 in poi, con brevi spiegazioni, immagini storiche, testimonianze. La mostra si conclude con una riflessione sulle persecuzioni cui assistiamo anche ai nostri tempi, nella consapevolezza che conoscere permette di agire. Le visite guidate saranno con accompagnamento di Arcigay Gioconda. Promosso da Arcigay Gioconda in collaborazione con La Polveriera Informazioni email: info@arcigayreggioemilia.it; www.arcigayreggioemilia.it

sabato 29 e domenica 30 gennaio ore 14,30 -19 – Apertura con visite guidate

TEATRIX PICCOLO TEATRO S. FRANCESCO DA PAOLA, via Emilia Ospizio 62

sabato 29 gennaio, ore 21 Terrore e Miseria del III Reich di Bertol Brecht

Regia di Ilaria Carmeli. Spettacolo con un allestimento innovativo e dinamico del capolavoro brechtiano, che esalta i tratti inquietanti e al contempo grotteschi della vita quotidiana durante il regime nazista. Otto scene autoconclusive, intervallate da cori e intermezzi musicali, un vero e proprio caleidoscopio di storie ed emozioni.

Promosso da Teatrix, rassegna teatrale terapeutica, in collaborazione con compagnia Il tempo che non c’è, Compagnia Teatro del Cigno. Informazioni: 378 0861195; email: info@teatrix.it – www.teatrix.it

Lo spettacolo potrà essere seguito anche ai seguenti link: https://www.facebook.com/ rassegnateatrix https://www.instagram.com/ teatrix_/ https://www.teatrix.it/eventi/ terrore-e-miseria-del-iii- reich/