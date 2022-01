Servizio civile, la Croce rossa cerca candidati

REGGIO EMILIA – Se hai un’età compresa tra i 18 e i 28 anni candidati per il Servizio civile in Croce Rossa, scegliendo tra i tanti progetti disponibili. Il tuo impegno durerà solo 12 mesi, ma percepirai un rimborso mensile pari a 444,30 euro per attività in Italia e ti verrà rilasciato un certificato di partecipazione al termine del percorso. Il nostro paese ha bisogno delle tante nuove energie che solo i giovani possono fornire. Fino alle 14 di giovedì 10 febbraio hai la possibilità di inoltrare la tua candidatura avvalendoti della piattaforma Dol (Domande on-line) per poi accedere al link: https://domandaonline.serviziocivile.it.