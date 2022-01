Seconda rapina in un’ora: colpita la farmacia di Pieve Modolena

REGGIO EMILIA – Dopo la rapina Caddy’s di Baragalla, avvenuta intorno alle 18.30, appena un’ora dopo c’è stata un’altra rapina alla farmacia privata di Pieve Modolena, in via Emilia 59/A. Sul posto, questa volta la polizia. Anche in questo caso ad agire è stato un rapinatore solitario, descritto come italiano, che ha minacciato i dipendenti sostenendo di avere una pistola sotto al giaccone. E’ poi scappato con un bottino di tremila euro.