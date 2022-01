Scuola, in quarantena 710 studenti e 12 insegnanti

REGGIO EMILIA – A sette giorni dalla ripresa della didattica si registrano nelle scuole della provincia di Reggio Emilia 32 focolai di Covid, per un totale di 710 studenti e 12 insegnanti in quarantena. Il bilancio arriva dal direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl, Emanuela Bedeschi, che rendiconta 101 classi attualmente prese in carico. Di queste in 47 di scuola elementare prosegue la frequenza con obbligo di mascherina in attesa dei tamponi di verifica, mentre sono poste in quarantena 54 classi di nidi e scuole dell’infanzia di tutti i distretti, 11 di scuola elementare e 21 di scuole medie.