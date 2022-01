Scandiano, vandalizzano biblioteca e rubano dispositivi informatici

SCANDIANO (Reggio Emilia) – E’ stata sfondata, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, la porta a vetri della biblioteca comunale Salvemini di Scandiano. Gli autori sono poi entrati negli spazi della biblioteca, dove hanno bivaccato e rubato un computer ed un telefono cellulare. Inoltre, dopo aver forzato due distributori automatici, hanno sottratto le monete e i prodotti contenuti all’interno. Sono in corso i rilievi delle forze dell’ordine ed è in corso la visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, per cercare di identificare gli autori. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Scandiano per furto aggravato contro ignoti.

“E’ stato un pessimo inizio di anno per noi scandianesi – ha commentato il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti –. Si tratta infatti di un’azione vergognosa che naturalmente merita una condanna ferma e senza attenuanti. Insieme alle forze dell’ordine, siamo impegnati nella ricerca dei responsabili che mi auguro siano presto identificati e puniti adeguatamente. Di sicuro vanno intensificati i controlli in zona e, come amministrazione comunale, siamo disponibili a fare tutti gli investimenti necessari per raggiungere questo obiettivo. A Scandiano abbiamo sempre promosso una cultura del dialogo e della soluzione dei conflitti di tipo costruttivo, specie quando si tratta di giovani, ma episodi come questo richiedono una condanna decisa e punizioni esemplari. Episodi di microcriminalità e di vandalismo ai danni delle opere pubbliche devono finire”.