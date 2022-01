Scandiano, furgone a fuoco nella notte

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Furgone a fuoco nella notte a Scandiano. Poco dopo mezzanotte i carabinieri della tenenza di Scandiano, su input dell’operatore in servizio al 112 chiamato da un cittadino, sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, in via Pasolini dove era stato segnalato l’incendio di un Fiat Ducato, già abbandonato perché colpito da un altro incendio, di proprietà di un 72enne scandianese. Le fiamme hanno danneggiato anche altri due mezzi parcheggiati negli stalli adiacenti (un Iveco Daily e una Ford Sierra) sempre di propretà del 72enne. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio che è probabilmente doloso. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri di Scandiano coordinati dalla Procura reggiana.