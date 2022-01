Saman, la Francia estrada zio in Italia nei prossimi 10 giorni

REGGIO EMILIA – La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi “ha preso atto” della decisione – comunicata in aula mercoledì scorso – di Danish Hasnain, zio di Saman, la giovane pakistana uccisa dopo essere scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile, di “non opporsi” alla sua riconsegna all’Italia. Hasnain, che è ritenuto l’esecutore materiale del delitto della diciottenne, che si opponeva a un matrimonio combinato, sarà estradato nei prossimi dieci giorni.

Secondo la legale di Hasnain, Layla Saidi, l’imputato “è intenzionato a rispondere alle domande che gli saranno poste in Italia”. Mercoledì scorso, quando lo zio di Saman Abbas ha comunicato di non opporsi più, come fatto finora, alla sua estradizione in Italia, ha aggiunto che “non c’è più motivo di rimanere qui in Francia”, dove non parla francese e “non ha neppure soldi per telefonare” alla moglie in Pakistan.