Reggiana, è arrivato Andrea Arrighini

REGGIO EMILIA – La Reggiana annuncia il tesseramento di Andrea Arrighini, attaccante con oltre 130 presenze e 18 gol segnati in Serie B con Alessandria, Carpi, Cittadella e Avellino, circa 180 gare disputate e 57 marcature in Serie C con le divise di Alessandria, Cosenza, Pisa e Pontedera e oltre 120 partite giocate e 25 reti segnate in Serie D con le maglie di Pontedera e Rosignano.

Originario di Pisa, classe 1990, Andrea è cresciuto nel Pontedera; oggi si è recato nella sede di Via Brigata Reggio per sottoscrivere i documenti relativi all’accordo di tesseramento con la Società granata, che prevede un accordo fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo fino al 2024. Da oggi è pienamente integrato nella rosa a disposizione di mister Aimo Diana, che raggiungerà dopo aver espletato le formalità per la prevenzione della SARS – CoV 2; prenderà il numero di maglia 20.

“Provo una nuova bellissima emozione ad essere qui a Reggio Emilia – commenta Andrea – è quello che volevo in questi giorni; quando mi è arrivata la chiamata ho fatto di tutto per venire qui, perchè questa è una squadra con una tifoseria storica che sta lottando per vincere il campionato. Ho sentito mister Diana telefonicamente e conosco già Camigliano e Rozzio perchè abbiamo giocato insieme”.