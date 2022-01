Reggiana, 5 giocatori ancora positivi al Covid

REGGIO EMILIA – Reggiana comunica che, in seguito ai controlli effettuati nella oggi per la ricerca del Covid, 5 componenti del gruppo squadra sono risultati ancora positivi. Sono previsti ulteriori controlli mercoledì 19 gennaio. Tutti i membri che avevano contratto il virus nelle settimane precedenti sono invece perfettamente guariti e a disposizione dello staff tecnico. Inoltre sabato sono stati somministrati i vaccini agli ultimi soggetti che non avevano potuto riceverli nelle giornate precedenti. L’intero gruppo squadra risulta quindi coperto rispetto agli obblighi vaccinali. I granata scenderanno in campo sabato alle 14.30, al Città del Tricolore, contro la Pistoiese.