Quirinale, i parlamentari positivi potranno votare

ROMA – Ferma restando “la necessità di una norma del governo che consenta lo spostamento dei positivi, che è stata chiesta al ministro dei Rapporti con il Parlamento”, Montecitorio definisce le modalità di voto per i parlamentari contagiati dal Covid in occasione dell’elezione del presidente della Repubblica. È quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo che ha definito una modalità di voto che garantisca, si spiega, “segretezza, contemporaneità e sicurezza” del voto, ossia allestendo uno spazio ad hoc in un’area parcheggio del palazzo della Camera, in via della Missione. Questa modalità è stata pensata anche in quanto “coerente con le disposizioni costituzionali a presidio della libertà del parlamentare”. Nel seggio opererebbero due segretari assistiti da alcuni funzionari di Montecitorio (Fonte Dire).