Primo Tricolore per il campione di sci Giuliano Razzoli

REGGIO EMILIA – A seguito dell’approvazione unanime di una mozione unitaria da parte del Consiglio comunale (prima firmataria Cinzia Rubertelli), il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha conferito stasera il Primo Tricolore al campione di sci Giuliano Razzoli.

La consegna della Bandiera storica – antesignana del Tricolore della Repubblica italiana – è il riconoscimento più importante di Reggio Emilia, in cui fu istituito nel 1797 quale vessillo della Repubblica Cispadana.

La consegna del Primo Tricolore a Giuliano Razzoli è avvenuta nella Sala del Tricolore, con il Consiglio comunale riunito e con la partecipazione del campione, in divisa da Alpino, in procinto di partire per le prossime Olimpiadi di Beijing.

“Grazie Giuliano per aver voluto essere qui con noi oggi, nonostante il momento delicato, la concomitanza con i preparativi per i prossimi Giochi olimpici invernali. Apprezziamo la tua presenza, che ci onora e ci fa comprendere quanto per te questo riconoscimento sia importante, quanto tu, attraverso il Tricolore, ti senta legato a Reggio Emilia e al nostro Paese”, ha detto il sindaco Luca Vecchi.

“Sono io – ha detto Giuliano Razzoli – ad essere onorato ed emozionato per il Primo Tricolore, un riconoscimento che mi dà grande sostegno e di cui ringrazio il Consiglio comunale e Reggio Emilia, che qui è rappresentata interamente dal Consiglio stesso. Sono molto legato a Reggio Emilia e all’Appennino, che ho sempre nel cuore. Porterò con me il Primo Tricolore e saprò, anzi lo so già da adesso, di non essere mai solo”.