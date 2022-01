Pnrr a Reggio Emilia, la Cgil: “E’ il momento di scelte collegiali”

REGGIO EMILIA – “Da giorni rimbalzano sugli organi di stampa locali notizie di ingenti quantitativi economici che, per effetto dei finanziamenti provenienti dal Piano nazionale di resilienza e ripresa, interverrebbero a modificare, auspicabilmente in meglio, diversi aspetti economici e sociali della nostra Provincia: dall’edilizia alla sanità, dalla viabilità alla scuola”.

Lo scrive la Cgil che sottolinea come il 29 dicembre 2021 la presidenza del Consiglio ha siglato con Cgil, Cisl e Uil un importante “Protocollo per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa e nell’ambito dei piani complementari”. Il protocollo individua anche il territorio come sede di confronto e condivisione delle modalità di spesa e investimento delle risorse previste.

Dice Cristian Sesena, segretario della Camera del Lavoro: “Crediamo non sia più rinviabile l’avvio di un cantiere di lavoro che veda come interlocutore anche il sindacato, assieme agli enti locali preposti, perché come si trasforma la nostra Provincia, come e dove vengono fatti gli investimenti, quanto e quale lavoro si crea, è una partita che ci riguarda da vicino. Quelle che siamo chiamati ad effettuare, prima che scelte economiche sono scelte politiche: la voce di cittadini, lavoratori e pensionati va ascoltata”.

E prosegue: “Purtroppo sulla partita del Patto per il Lavoro abbiamo subito uno stop davvero poco comprensibile per mano di Unindustria. Quel patto anticipava i tempi perché già prevedeva sedi di confronto comuni per discutere delle ricadute del Pnrr a Reggio Emilia. Non è pensabile che alla luce anche delle previsioni delle intese che vengono raggiunte con Governo e Regione su materie rilevantissime, qua si rimanga fermi e in balia di posizionamenti che guardano unicamente alla tutela di interessi di parte e non alla prospettive della nostra comunità”.

La Cgil auspica che presto “si apra una fase di intenso confronto con l’amministrazione comunale e provinciale e con tutti gli attori sociali ed economici e che, soprattutto, questo confronto sia costante e proficuo. Le sfide non mancano: dalla sanità, al settore socio assistenziale, alla scuola, alla viabilità, al lavoro, alla formazione. Ogni cambiamento dovrà essere partecipato e condiviso con chi rappresenta un importante fetta della popolazione reggiana”.