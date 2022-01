Piazza Martiri del 7 Luglio, spara con una scacciacani: denunciato

REGGIO EMILIA – Un uomo denunciato perché sparava con una scacciacani in piazza Martiri del 7 Luglio e un ubriaco denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ il bilancio dei controlli svolti dalla polizia per la notte di Capodanno.

Verso mezzanotte gli agenti a bordo di una pattuglia hanno notato un uomo in Piazza Martiri del 7 luglio che sparava colpi di arma da fuoco con una scacciacani con tappo rosso. E’ stato portato in questura dove è stato denunciato per esplosioni pericolose e procurato allarme. La pistola gli è stata sequestrata.

Poco prima, alle 20.30, gli agenti della squadra volanti hanno visto un uomo che barcollava ubriaco in Corso Garibaldi. Quando gli hanno ordinato di fermarsi ha cercato di eludere i controlli spintonando gli agenti. E’ stato portato in questura dove gli sono stati trovati, in tasca, dei frammenti di hascisc. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicare le sue generalità.