Parmigiano Reggiano, il presidente Bertinelli nel mirino di Report

REGGIO EMILIA – Report coglie in fallo il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli, in un servizio andato in onda ieri. Rosa Maria Aquino, inviata della trasmissione di Rai Tre, è andata negozio dell’azienda agricola Bertinelli a Medesano (Parma) e ha trovato un formaggio, il ‘Senza’, formaggio di filiera a pasta dura stagionato 23 e 36 mesi, prodotto da Bertinelli, ma con caglio vegetale e non animale. Questo per renderlo idoneo al conusmo per i vegeteriani

Il formaggio avrebbe anche “lo stesso sapore del Parmigiano Reggiano”, secondo quanto ha detto l’addetta alle vendite del negozio. Fin qui, niente di male, direte voi. Bertinelli ha diversificato e ha creato un Parmigiano Reggiano per vegeriani.

Il problema è che lo statuto del Consorzio vieta al presidente la produzione di similari (“prodotti appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano Reggiano e con questo comparabili e/o concorrenti”), pena la decadenza dalla carica di consigliere. Bertinelli, raggiunto dalla giornalista davanti alla sede del Consorzio di Reggio Emilia, subito non ha commentato.

Ha poi scritto alla trasmissione per precisare che la produzione è marginale, e avviene con una tecnologia diversa rispetto alla Dop. Lo stesso Mipaaf, sottolinea Bertinelli, lo ha classificato come un formaggio non comparabile al Parmigiano e non concorrente.