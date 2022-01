Municipale, rinforzi in arrivo con 25 unità

REGGIO EMILIA – Rinforzi in arrivo per la Polizia locale del Comune di Reggio Emilia. Li annunciano il sindaco Luca Vecchi e il comandante Stefano Poma, precisando che entro il 2022 l’organico del comando di via Brigata Reggio passerà da 153 a 178 unità. Sono in particolare 21 i nuovi agenti e quattro gli ufficiali che dovrebbero prendere servizio nei prossimi mesi. “Contiamo di arruolarli velocemente – commenta Poma – ringrazio il Comune non solo per aver ampliato la pianta organica, ma anche per aver autorizzato la sua ‘copertura’ completa.