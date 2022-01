Mille cittadini chiedono di riattivare i Consigli di Quartiere

REGGIO EMILIA – Entra nel vivo del dibattito politico la proposta del Comitato “Rivogliamo le Circoscrizioni” per la riattivazione dei consigli di quartiere. Oggi sono state depositate presso la Segreteria comunale le firme della mozione popolare che ha come obiettivo l’indizione di un referendum popolare cittadino al fine di riattivare le ex circoscrizioni. Sono oltre 1.200 i cittadini reggiani che hanno aderito alla campagna “Rivogliamo le Circoscrizioni” e che sono venuti presso i nostri banchetti a sottoscrivere la mozione di iniziativa popolare.

Scrive il Comitato: “Cosa chiediamo? Il Parlamento, con la L. 191/2009, ha soppresso le Circoscrizioni comunali e, in seguito, con la L. 42/2010 ha precisato che tale misura si applica ai Comuni con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti. La soppressione delle Circoscrizioni ha privato i cittadini di un’importantissimo strumento di partecipazione. A dieci anni di distanza, quindi, la nostra proposta è quella di farle rivivere, in una forma legale, come già avviene in molti Comuni italiani di pari dimensioni. L’idea è di istituire 8 consigli di quartiere composti ognuno da 24 consiglieri eletti/nominati in base ai risultati elettorali conseguiti dalle varie liste nelle elezioni amministrative. La ripartizione avverrà tramite un calcolo proporzionale: saranno le percentuali ottenute nei vari seggi di zona dalle liste che concorrono alle elezioni comunali a determinare il numero di consiglieri”.

E aggiunge: “Un decentramento con funzioni reali. I Consigli di Quartiere potranno esprimere pareri obbligatori e fare proposte su temi quali l’urbanistica, il bilancio, gli atti di programmazione, i servizi comunali e i problemi del proprio territorio; proporre iniziative e interventi al Consiglio Comunale per favorire l’aggregazione sociale e la partecipazione; richiedere convocazioni del Consiglio Comunale rivolgendo interrogazioni al Sindaco; chiedere agli assessori competenti di partecipare alle proprie sedute; collaborare con associazioni, enti, scuole per la programmazione di attività di interesse sociale, culturale e sportivo”.

Per maggiori informazioni: www.circoscrizioni.re

Il Comitato Referendario “Rivogliamo le Circoscrizioni” è composto da Possibile, Sinistra Italiana, Europa Verde- Reggio, Potere al Popolo, Reggio Emilia in Comune ed è sostenuto dal gruppo Consigliare “Coalizione Civica Reggio Emilia”.