Manifestazione per la scarcerazione di Julian Assange

REGGIO EMILIA – Il movimento Italiani per Assange di Reggio Emilia, organizza, martedì 4 gennaio, un sit-in in piazza Martiri 7 luglio dalle 18 alle 20. La manifestazione ha l’obiettivo di contribuire alla scarcerazione del giornalista d’inchiesta e di sensibilizzare la comunità reggiana sulla situazione che sta vivendo.

Scrivono gli organizzatori: “L’alta Corte di Londra ha emesso, il 4 dicembre 2021, la sentenza di estradizione di Julian Assange, negli Usa. E’ a rischio la sua vita, la libertà d’informazione e la democrazia stessa nel nostro e in altri Stati dell’occidente. Non dimentichiamo che dal 2010 Assange è perseguitato dagli Stati Uniti per aver rivelato e documentato crimini di guerra in Iraq e non solo. Da quasi tre anni è rinchiuso nel carcere di massima sicurezza, di Belmarsh a Londra per volontà dell’establishment americano. Aver pubblicato coscientemente, verità che il mondo aveva il diritto di sapere, rischia una pena in Usa di 175 anni di carcere”.

E aggiungono: “Se dovesse accadere questo vorrebbe dire che viene attuato un attacco mortale alla libertà d’informazione e alla democrazia occidentale e non solo. Pur di fronte all’indifferenza della politica italiana ed euopea, noi, da semplici cittadine e cittadini reggiani ci opponiamo e sosteniamo la libertà del giornalista che nell’ambito della sua professione ha informato il mondo di ciò che il mondo doveva assolutamente sapere”.

Il Movimento nazionale italiani per Assange nello stesso giorno e nelle stesse ore promuove e organizza mobilitazione a Roma, a Torino e in altre città.