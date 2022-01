La Unahotels perde contro Tortona: 84-89

REGGIO EMILIA – La Unahotels perde il match contro Tortona per 84-89. I piemontesi vincono grazie a un grande Chris Wright, autore di 15 punti nell’ultimo quarto e alla buona serata al tiro da tre di Sanders (5/6) e Macura (4/6). Ai biancorossi non bastano un Hopkins monumentale, autore di 28 punti e 13 rimbalzi. L’approdo alle Final Eight si complica per i biancorossi, che scendono dal 7° al 12° posto.

Caja parte con Cinciarini, Thompson, Olisevicius, Johnson e Hopkins mentre Ramondino, ancora senza Cannon, risponde con Wright, Sanders, Macura, Daum e Cain. I padroni di casa chiudono primo quarto avanti (22-20). Le triple di Macura e Sanders ribaltano l’inerzia della gara (30-38 al 17’), ma qui la Unahotels risponde bene e si costuisce un break di 12-2 che le permette di andare all’intervallo in vantaggio (42-40).

Nella ripresa partono meglio gli ospiti che, grazie a un ottimo Daum, sembrano poter scappare via, ma il duo Cinciarini-Hopkins riporta i biancorossi avanti (61-60 al 30’). Nel finale si esalta Chris Wright che realizza 15 punti nell’ultimo quarto e gli ospiti effettuano il sorpasso (71-79 al 36’) e poi mettono l’ultimo sigillo con una tripla di Sanders (77-86 al 39’).

IL TABELLINO

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – BERTRAM TORTONA 84-89

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson 3, Hopkins 28, Candi 3, Baldi Rossi, Strautins 13, Crawford 6, Colombo, Cinciarini 14, Johnson 2, Olisevicius 14, Bonacini, Diouf 1. Allenatore: Caja.

BERTRAM DERTHONA: Mortellaro, Wright 20, Rota, Tavernelli 4, Lisini, Filloy 13, Mascolo, Severini 7, Sanders 17, Daum 12, Cain 2, Macura 14. Allenatore: Ramondino.

Arbitri: Sahin, Martolini, Pierantozzi.

Parziali: 22-20; 20-20; 19-20; 23-29