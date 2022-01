La Reggiana vince, ma fatica con il Siena: 1-0

REGGIO EMILIA – La Reggiana vince, ma fatica contro un Siena mai domo che, fino alla fine, ha cercato la rete del pareggio. I granata sono andati in vantaggio con un rigore di Zamparo nel primo tempo, ma poi non sono riusciti a chiudere la partita. Gli ospiti, fino in fondo, ci hanno creduto e hanno cercato la rete del pareggio. Vince anche il Modena contro l’Entella per due a zero a Chiavari e quindi le due squadre sono entrambe al primo posto a 54 punti. Ora gli occhi sono puntati sul derby di mercoledì al Città del Tricolore (Foto Bucaria).

Primo tempo

La Reggiana parte timida con qualche errore in disimpegno. Al 5′ Sciaudone in fase di ripartenza sbaglia e per poco il Siena non ne approfitta con Libutti che ci mette una pezza. Il Siena è ben messo in campo e chiude tutti i varchi ai granata che non riescono ad essere pericolosi. Al 20′ prima occasione importante per la squadra di Diana con un tiro di Lanini che finisce sui piedi di Rosafio che appoggia in rete, ma è in fuorigioco e il gol viene annullato.

Ora i granata ci credono di più e iniziano a pressare. Al 22′ un traversone di Rossi finisce sulla testa di Zamparo che indirizza a rete, ma il portiere avversario dice di no. La squadra di Diana continua a spingere e trova il gol al 25′ con Rosafio che si procura un calcio di rigore dopo aver subito un fallo in area da Lanni. Zamparo va sul dischetto e non sbaglia. Uno a zero per i granata. Al 41′ Cauz viene ammonito. Al 45′ bellissima azione personale di Luciani che arriva al limite dell’area e con il mancino sfiora il palo alla sinistra di Lanni.

Secondo tempo

Nel secondo tempo le squadre scendono in campo senza cambi. Al 49′ Terigi del Siena viene ammonito. I granata cercano il colpo del ko, ma non riescono a incidere. Al 61′ Lanini effettua un tiro in porta pericoloso che viene parato dal portiere avversario. La Reggiana continua a spingere ed effettua tre cambi. Entrano Arrighini al posto di Lanini, Radrezza al posto di Cigarini e Neglia al posto di Rosafio. Il Siena, però, non molla e insiste in attacco effettuando due cambi (Caccavallo al posto di Disanto e Laverone al posto di Farcas e Karlsson al posto di Paloschi). Al 77′ nuovo cambio nei granata: entra D’Angelo ed esce Sciaudone. Al 79′ Radrezza ci prova su punizione, ma la barriera respinge. Il Siena continua a spingere alla ricerca del pareggio. All’83’ Arrighini effettua un tiro in porta che viene parato dal portiere avversario. Siena di nuovo pericoloso sulla sinistra: alla fine il traversone in mezzo non trova nessuno: rimessa laterale per i granata. Gli ospiti continuano a spingere. La Reggiana soffre, ma riesce a portare a casa una faticosa vittoria.