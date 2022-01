La Lega al Comune: “Su fondi Pnrr si decida insieme”

REGGIO EMILIA – “Il Pnrr è un’occasione senza precedenti di investimento ed arrogarsi il diritto di decidere dove destinare ogni singolo centesimo non è assolutamente condivisibile”. Lo sottolinea Matteo Melato, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Reggio Emilia, che interviene sul piano da 58 milioni con cui Acer interverrà a riqualificare 781 alloggi di edilizia pubblica in 91 fabbricati sparsi per la provincia.

“Ci saremmo aspettati un confronto con tutte le forze politiche, economiche e sociali della città per poter stilare dei criteri di priorità sui quali intervenire. Ed invece, come spesso accade, questa giunta tira dritto e senza alcun confronto o partecipazione decide in piena autonomia cosa è primario e cosa no. Come se la città fosse qualcosa di loro, slegato da tutto il territorio e nessun altro possa interferire sul futuro di essa”. Si tratta quindi, conclude Melato, “di una giunta autoreferenziale e solitaria che non accetta confronto e discussione”.