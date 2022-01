La giunta approva il restyling di piazza San Prospero

REGGIO EMILIA – Via libera della giunta comunale di Reggio Emilia al progetto definitivo per la riqualificazione urbana di piazza San Prospero. Un intervento da 750.000 euro che nel bilancio 2021-2023 era previsto per l’anno scorso. L’investimento sarà finanziato dall’amministrazione comunale accendendo un mutuo con cassa Depositi e prestiti dell’importo di 720.000 euro. Nel documento unico di programmazione approvato il 16 aprile dell’anno scorso, si aggiungono a queste risorse altre “proprie” dell’ente. Si tratta di circa 1,7 milioni più 28.000 già impegnati in precedenti esercizi.