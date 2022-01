Iren nel gender-equality index 2022 di Bloomberg

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren è stato inserito per il secondo anno consecutivo nel Gender-Equality Index (GEI) di Bloomberg. Il GEI 2022 garantisce trasparenza nelle pratiche e nelle politiche di genere attuate dalle società quotate in borsa, approfondendo ed ampliando in questo modo i dati ambientali, sociali e di governance (ESG) a disposizione degli investitori e della comunità finanziaria.

Questo indice di riferimento misura l’uguaglianza di genere in cinque pilastri: leadership femminile e pipeline di talento interno, parità di retribuzione e parità della retribuzione tra i generi, cultura inclusiva, politiche contro le molestie sessuali e a favore delle donne.

L’inclusione nell’indice Bloomberg, nel caso di Iren, riflette un elevato livello di trasparenza e performance complessive fondate sui cinque pilastri del framework. In particolare le politiche di diversity di Iren sono state indirizzate verso la non discriminazione in fase di selezione, la valorizzazione delle competenze e l’impulso alla managerialità al femminile.

“La conferma per il secondo anno consecutivo all’interno dell’indice GEI di Bloomberg è per Iren motivo di grande soddisfazione – dichiara Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato e Direttore Generale Iren -. Parità di genere e inclusività sono valori assoluti su cui fondiamo presente e futuro di Iren, come ripreso anche nel nostro Piano Industriale, che ha tra gli obiettivi quello di avere, entro il 2030, il 30% dei nostri manager di sesso femminile. L’azienda continua inoltre ad investire in programmi specifici per aumentare il livello di consapevolezza sui temi legati alla diversità, per creare un ambiente di lavoro inclusivo e capace di superare ogni tipo di barriera nei processi di crescita professionale e manageriale”.

Quest’anno il GEI ha ulteriormente allargato il proprio perimetro di rappresentatività, arrivando a coinvolgere 44 paesi nel mondo. Le aziende incluse, che sono 418 a livello mondiale, provengono da svariati settori, tra qui quello finanziario, tecnologico e delle utility.

“Siamo fieri di riconoscere Iren tra le società incluse nell’indice GEI 2022 per il loro impegno per la trasparenza e la definizione di un nuovo standard nel reporting dei dati sull’uguaglianza di genere”, ha commentato Peter T. Grauer, Presidente di Bloomberg e Presidente e fondatore di U.S. 30% Club. “Sebbene la soglia per l’ammissione al GEI sia innalzata, l’elenco delle società inserite è in costante aumento. Si tratta di una chiara dimostrazione del fatto che sempre più società si adoperano per migliorare i propri parametri di genere, ampliando le opportunità di crescita per i diversi talenti all’interno dell’azienda”.