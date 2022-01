REGGIO EMILIA – Notte impegnativa, come sempre accade per Capodanno, per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire in via Fratelli Rosselli a Reggio Emiila e a Casina per spegnere due cassonetti dati alle fiamme. Interventi anche a S. Ilario, Reggiolo e Vezzano per incidenti stradali che si sono risolti, per fortuna, senza gravi conseguenze. Sono stati anche recuperati dei petardi inesplosi in vari punti della città in collaborazione con le forze di polizia.

