Incendio in una legnaia: esplode un’autoclave

RUBIERA (Reggio Emilia) – Incendio in una legnaia provoca l’esplosione di un’autoclave a Rubiera. Poco dopo mezzanotte i carabinieri della stazione locale, su input dell’operatore in servizio al 112, allertato da alcuni cittadini, sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, in via Dante Alighieri a Rubiera dove era stato segnalato un incendio a cui era seguita una forte deflagrazione.

Giunti sul posto i militari insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, hanno verificato che, per cause ancora in corso d’accertamento, si era sviluppato un incendio in un locale adibito a legnaia, all’esterno di una abitazione, in seguito al quale era esplosa un’autoclave. Per fortuna non ci sono stati feriti. L’abitazione è agibile. I danni sono in corso di quantificazione.