REGGIO EMILIA – Guidava in autostrada con le cuffie wireless e senza punti sulla patente: ora un 62enne di Chieti, fermato questa mattina dalla polizia stradale all’altezza del casello cittadino, dovrà tornare a studiare e rifare gli esami. Gli agenti hanno contestato questa infrazione al conducente di una Mercedes che, dopo aver effettuato una manovra pericolosa, si è diretto a forte velocità verso nord.

I poliziotti, azionando sirena e lampeggiante, lo hanno raggiunto subito e, proprio in quel frangente, hanno notato che l’uomo, nonostante stesse guidando, stava usando in entrambe le orecchie delle cuffie sonore wireless, che gli impedivano del tutto di percepire rumori e suoni circostanti. Il 62enne, che era diretto a Parma, ha tentato di giustificarsi sostenendo di usare le cuffie, perché affetto da problemi all’udito, Ma, dat che non ha esibito alcuna documentazione medica, è scattata la multa.

Le sorprese però non sono finite. Gli agenti hanno anche accertato che non aveva punti sulla patente, tutti tagliati a seguito di numerosissime violazioni commesse nel corso degli anni. Per lui ora è scattata la sospensione della patente e, per riprenderla, dovrà rimettersi sui libri per studiare e superare nuovamente gli esami.