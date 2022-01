Imprese, la Camera di Commercio: “Non perdete fondi per il digitale”

REGGIO EMILIA – Le imprese reggiane non perdano il treno dei fondi del bando Digital export 2022: nato nel 2020 a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, quest’anno raggiunge il suo stanziamento più importante con oltre 2,1 milioni di euro”, evidenzia Stefano Landi commissario straordinario della Camera di commercio di Reggio Emilia. Circa 1,2 milioni provengono dalla Regione, mentre il sistema camerale regionale contribuisce per altri 900.000 euro, di cui 100.000 messi a disposizione dalla Cciaa reggiana.

E siccome i dati dell’export registrati nel 2021 “parlano chiaro, restituendoci l’immagine di un territorio con una vocazione verso i mercati esteri che va coltivata e preservata in quanto traino della nostra economia”, per Landi “è quanto mai necessario sostenere le imprese ad avviare o rafforzare la presenza all’estero, supportarle nell’accesso e nel consolidamento all’economia digitale ed incrementare la consapevolezza e l’utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell’export a partire dal commercio elettronico”.

Il bando rappresenta dunque “un’agevolazione utile anche per le imprese della provincia reggiana”, vista l’evoluzione dell’export locale che, nei primi nove mesi del 2021, ha raggiunto quota 8,6 miliardi di euro, superando anche i livelli dei primi nove mesi del 2019 (+6,6%). Ora non resta che farsi avanti, segnala quindi la Cciaa: le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica dal 10 febbraio all’1 marzo 2022. I progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre. Per approfondire finalità, contenuti e le modalità di partecipazione l’1 febbraio alle 10 è in programma un webinar di presentazione del bando.

Le imprese potranno presentare un solo progetto articolato in almeno due ambiti di attività tra questi: Temporary Export Manager e Digital Export Manager, percorsi per ottenimento o rinnovo delle certificazioni aziendali indispensabili per rispondere alle richieste dei mercati esteri, realizzazione di incontri B2B e B2C, partecipazione a fiere internazionali o convegni specialistici internazionali, attività di marketing digitale, avvio e sviluppo della gestione di business online, traduzione in lingua straniera del sito web e potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera.

I contributi vanno a partire da un minino 5.000 euro fino ad un massimo di 15.000 euro (l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili). Intanto, il Club Digitale di Unindustria Reggio Emilia (nato nel 2011, rappresenta 65 aziende per oltre 2.000 dipendenti e un fatturato di oltre 500 milioni di euro), nell’assemblea Tecnopolo, ha riconfermato alla guida il Presidente Andrea Storchi (Webranking). Rinnovato anche il Direttivo (Piergiorgio Grossi, Credem Credemtel; Riccardo Leonardi, Cyberoo; Stefania Magnani, Gruppo Sinapsi; Fernando Sciascia, Emak; Marco Martignoni, Il Polo Digitale; Flavio Codeluppi, Netribe Group; Alberto Cocconcelli, Proteo 481 – Informatica; Raffaella Menconi, Siemens; Luca Riccò, Smeup; Nicola Bigi, Tiwi; Cristian Galletti, Webgriffe).

Storchi, al secondo mandato, ha detto: “Proseguiremo nel segno della continuità su quanto fatto in materia di education, innovazione digitale 4.0, formazione sulla trasformazione digitale, valorizzare le eccellenze IT e favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta digitale”.