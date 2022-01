Il potere delle parole, a colloquio con Vera Gheno

REGGIO EMILIA – Si terrà venerdì 21 gennaio alle 17, in diretta streaming su Facebook e YouTube della Cgil di Reggio Emilia, l’incontro dal titolo “Il potere delle parole. Il linguaggio sessista e la costruzione dell’identità nella società di oggi”.

Un momento di approfondimento promosso dalla Cgil reggiana sul tema dell’utilizzo del linguaggio e delle sue implicazioni nella costruzione sociale dell’identità, in particolar modo da un punto di vista di genere, che avrà come protagonista la saggista e ricercatrice dell’Università di Firenze, Vera Gheno.

“Un’ iniziativa che nasce con l’intento di proporre un momento di riflessione, all’interno del sindacato e alla città, sulla forza che il linguaggio che utilizziamo quotidianamente ha nell’influenzare la questione di genere e le dinamiche di potere nei luoghi di lavoro – spiega Elena Strozzi, delega alle politiche di genere nella Segreteria Cgil di Reggio Emilia che interloquirà on line con la linguista – Porremo a Vera Gheno alcuni quesiti con l’obiettivo di svelare nuove consapevolezze su un tema che se da un lato sta cominciando ad avere spazio nella discussione pubblica è ancora troppo poco approfondito e per superare l’idea che l’utilizzo di un linguaggio non sessista sia considerato una sorta di concessione al politically correct, piuttosto che un utilizzo di senso della lingua italiana. Perché, è bene ricordarlo, “le parole non sono solo parole”: le parole costruiscono la realtà”.