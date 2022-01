Idea regalo a tema birra per Natale, un compleanno o altro: la guida definitiva per gli appassionati

REGGIO EMILIA – Benvenuto in questa guida online per trovare l’idea regalo perfetta per tutti gli amanti della birra che sicuramente farà centro. Che sia Natale, un compleanno, una festa o qualsiasi altra occasione speciale, qui troverai un elenco dei migliori regali che ruotano intorno alla birra da fare a un appassionato di luppolo. Vediamoli subito.

Un bel poster sulla birra

Partiamo dai budget minori, la passione per la birra si manifesta anche sulle nostre pareti, e il soggetto sembra ispirare gli artisti. Puoi trovare poster a tema birra su piattaforme come Etsy per meno di 10 euro o su altri marketplace simili. Puoi optare per la versione didattica con un riassunto dei diversi stili o bicchieri di birra, perfetto per quell’amico che ha un locale, o quella artistica con un poster neoclassico o una tavolozza di diverse palette di birra.

Calzini con fantasia a birra

Un regalo di birra che di certo non si beve, ma che resta utile e fa sorridere di sicuro: il calzino, grande classico del Natale. Specializzato in calze con fantasie divertenti, diversi marchi hanno nel loro catalogo diverse paia di calzini a tema birra, disponibili alti, calzini alla caviglia o calzini invisibili. Il regalo perfetto per coloro che si definiscono fanatici della birra fino alla punta dei piedi.

Una box con una selezione di birre artigianali

Ecco un’idea regalo originale per gli amanti della birra. La persona a cui vuoi fare un regalo a tema birra sa già una o due cose sull’attività? Ha uno stile di birra preferito? Un assortimento personalizzato delle migliori birre artigianali è sicuramente il regalo che la renderà più felice. Quale occasione migliore delle vacanze di Natale per scoprire nuovi gusti e ripercorrere le storie delle birre che ci appassionano da sempre?

Il nostro preferito? Il cofanetto IPA di Hopt , 12 birre, 8 paesi di provenienza, 7 stili. Un regalo per veri appassionati e intenditori.

Un gioco da tavolo a tema birra

Quale stile di birra è considerato il più amaro? A quale paese dobbiamo la prima birra San Miguel? In che tipo di bicchiere vale la pena degustare una birra bianca? Metti alla prova le conoscenze del tuo amico amante della birra con un regalo originale: un gioco da tavolo interamente dedicato al mondo della birra. Sono quiz con 400 domande che coprono una moltitudine di argomenti: famosi birrifici, degustazioni di birra, birra nella cultura popolare o persino feste della birra.

Un kit fai da te per fare la tua birra

Quale regalo migliore per chi ama la birra di un kit che gli permetta di prepararsela da solo? I kit per la preparazione della birra contengono tutto il necessario per preparare fino a 5 litri di bevanda. Il processo è spiegato in maniera semplice in una guida illustrata, rendendo la produzione della birra davvero accessibile a tutti.

Per realizzare la propria birra, i fortunati beneficiari di questo kit dovranno solo armarsi di una pentola capiente, di alcune bottiglie di vetro scuro da 75cl e una spruzzata di zucchero. Un altro dettaglio: dovranno anche avere pazienza! Lascia che i piccoli lieviti facciano il loro meraviglioso lavoro per 1 mese. Alla fine di questa esperienza arricchente, speriamo che sarai a tua volta invitato a gustare questa deliziosa birra artigianale!

Un mini barilotto di birra artigianale

Il regalo perfetto per gli amanti della birra che amano la buona birra artigianale. I barilotti – o mini fusti da 5 litri – hanno il grande vantaggio di essere completamente autonomi: non hanno bisogno di essere collegato a una macchina o altra riempitrice domestica. Il funzionamento è molto semplice: basta aggiungere una maniglia (spillatore) e tirare una leva per poter gustare a casa propria una buonissima birra alla spina, messa in fusto direttamente dal serbatoio a fine fermentazione. Finché il destinatario decide di testare il proprio kit durante la festa di compleanno o la cena di Natale, è un regalo che puoi anche goderti.

Un calendario dell’Avvento di 24 birre

Un calendario dell’Avvento con dentro solo birre, come hai fatto a non pensarci prima? È il regalo perfetto per la birra durante il periodo natalizio. In questo Calendario dell’Avvento delle migliori birre troverete, scatola dopo scatola, 24 piccole schiume selezionate da uno specialista della birra. Ognuna delle birre che compongono questo straordinario calendario è disponibile con la sua scheda degustazione per unire la competenza al piacere. Un regalo da offrire entro il 1 dicembre… o al massimo il 25!

E sì, perché questo Calendario dell’Avvento della Birra è anche un Calendario dell’Aldilà. Regalandolo il 24 o il 25 dicembre, fai un regalo di Natale per la birra che dura fino alla fine di gennaio. Il concetto è semplice: invece di iniziare il 1° dicembre, iniziamo il 1° gennaio! E così, iniziamo l’anno 2022 con il piede giusto.