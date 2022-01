Guastalla, manutenzione programmata alla rete idrica

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Mercoledì 2 febbraio dalle 8.30 alle 17.30 verranno effettuati lavori di manutenzione programmata alla condotta di rete adduttrice a Guastalla, in Via Viazzolo Lungo. Per consentire gli interventi verrà temporaneamente limitata la portata dell’acquedotto. Si potranno avere cali di pressione e interruzioni nella frazione di San Giacomo (Comune di Guastalla) e nella relativa zona industriale. Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.