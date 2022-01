Giorno della Memoria, il sindaco: “L’Europa fu anche luogo di atrocità”

REGGIO EMILIA – “Lo spirito di questa città è sempre stato europeo, ma l’Europa non è stata solo la culla della civiltà, ma anche il luogo delle peggiori atrocità: è caduta nel buio di Auschwitz, ma poi è rinata ritrovando la libertà, la democrazia, i diritti e il rispetto della dignità delle persone”.

Lo ha detto oggi il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, nella cerimonia di commemorazione del 77esimo “giorno nella memoria” che si è svolta stamattina davanti alla sinagoga della città. Il primo cittadino ha deposto una corona di fiori a ricordo degli ebrei deportati, accompagnato dal presidente della Provincia Giorgio Zanni, dal prefetto Iolanda Rolli e dal rappresentante della comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia.

“Reggio – ricorda Vecchi – ha sempre affrontato questa giornata non come un rituale, ma come un percorso fatto negli anni insieme all’Istituto storico per la resistenza e un grande investimento, ad esempio, sui viaggi della memoria per gli studenti”. Tra le altre iniziative dedicate alla Shoah in programma per oggi, l’esposizione all’ingresso della biblioteca comunale Panizzi di una vetrina con libri e film di approfondimento.