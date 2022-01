REGGIO EMILIA – Alcune baracche hanno preso fuoco questa mattina, in via Lenin a Gavassa, al confine con Budrio di Correggio. Le fiamme hanno lambito un edificio al civico 6 dove abitano otto persone che sono state evacuate. Sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’edificio che è stato lambito dalle fiamme ha riportato danni ai locali interni e quindi non è fruibile: se ne sta valutando l’agibilità. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio.

