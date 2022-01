VENTASSO (Reggio Emilia) – Escursionisti che camminano sul sottile strato di ghiaccio del lago Calamone avventurandosi fino al centro dello specchio lacustre congelato e attraversandolo. Le foto che vi mostriamo sono state scattate ieri.

Il Comune di Ventasso ha pubblicato, su Facebook, un avvertimento in cui scrive: “In seguito a segnalazioni corredate di fotografie che ritraggono persone intente a camminare sui laghi del nostro comune, i quali attualmente presentano un sottilissimo strato di ghiaccio non sufficiente a reggere il peso di una persona, si raccomanda di non avventurarsi incoscientemente in tali pratiche che poco hanno a che fare con il buon senso ricordando che la montagna va conosciuta e va rispettata per essere vissuta in sicurezza”.