REGGIO EMILIA – E’ on line il nuovo sito della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Scrive la Cgil: “E’ il risultato di un percorso di rinnovamento basato sulla consapevolezza dell’importanza di essere protagonisti anche sul web dove, in una società sempre più digitalizzata come evidenziato anche da questi anni di pandemia, è necessario anche online offrire riferimenti chiari e risposte di qualità. Una finestra sul mondo Cgil, sui suoi diversi ambiti e ramificazioni, che guida l’utente nella navigazione e nella ricerca delle risposte ai suoi bisogni, siano essi collegati alla ricerca dei servizi offerti come alla posizione del sindacato sui temi del lavoro e dell’attualità”.

Il nuovo sito della Camera del Lavoro è stato aggiornato nella veste grafica e costruito riorganizzando la fruizione dei contenuti con l’intento di renderli più semplici e facilmente accessibili all’utente. La sua interfaccia offre una maggiore fluidità nell’utilizzo delle immagini e dei contenuti multimediali e la sua struttura prova a restituire in maniera immediata sia i contenuti politico-sindacali in senso stretto, sia l’offerta di Servizi e la presenza della Cgil sul territorio.

Il sito – consultabile all’indirizzo cgilreggioemilia.it – rinnova la sua capacità di fungere da collettore di tutto il sistema Cgil e, insieme ai social network, sempre più si configura come strumento di supporto all’azione sindacale utile e veloce per la trasmissione e divulgazione dei contenuti, senza rinunciare all’approfondimento degli stessi.