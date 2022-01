E’ morto Eugenio Mariani, storico dirigente di Cna

REGGIO EMILIA – All’età di 80 anni, stamattina è venuto a mancare Eugenio Mariani, imprenditore e storico dirigente della Cna di Reggio Emilia. Imprenditore del settore trasporti per decenni (la Tie di Scandiano), tra i numerosi incarichi che ha ricoperto nel mondo associativo, Eugenio Mariani verrà ricordato soprattutto come rappresentante di Cna Fita, l’Unione dei Trasportatori di Cna per la quale Mariani ha ricoperto il ruolo di segretario per circa vent’anni (fino alla fine degli anni Novanta).

Già membro della segreteria provinciale negli anni Settanta, più recentemente Mariani è stato componente dell’assemblea e della direzione provinciale. Incarichi che ha lasciato nell’ultimo decennio dopo aver concluso la sua storia di imprenditore.

“Eugenio è stato un dirigente unanimemente apprezzato da tutti – lo ricorda il presidente Giorgio Lugli – per la grande energia che ha sempre trasmesso in ogni occasione, al servizio delle aziende socie. Cna Fita è stata la sua passione fonte di un impegno davvero ammirevole. Sicuramente in tanti lo ricordano, un grande segretario che ha lavorato per ottenere risultati a favore degli imprenditori del settore. Un punto di riferimento per gli autotrasportatori ma anche per i funzionari che lo hanno succeduto nell’incarico). Al figlio Maurizio e ai suoi familiari giungano le condoglianze mie personali e di tutta la grande famiglia Cna”.

I funerali di Eugenio Mariani si svolgeranno domani, sabato 29 gennaio, alle 11, alla chiesa parrocchiale di Campagnola. Dopo la cerimonia religiosa, la salma verrà portata al centro di cremazione.