REGGIO EMILIA – Droga e alcol sulle strade: cinque conducenti nei guai. Controlli dei carabinieri della compagnia di Reggio Emilia nel weekend: una patente ritirata e una dozzina di grammi di droga sequestrati. Nel corso dell’attività i carabinieri hanno controllato 147 persone e 118 automezzi.

In particolare i militari hanno sorpreso un 50enne reggiano a guidare ubriaco: gli hanno ritirato la patente e lo hanno denunciato guida in stato d’ebbrezza. Quattro conducenti (un 24enne di Scandiano, un 39enne di Reggio Emilia, un 23enne di Reggio Emilia e un 24enne di Reggio Emilia) sono stati trovati in possesso di modiche quantità di droga (complessivamente 1 grammo di cocaina e 10 di marijuana): trattandosi di detenzione per uso personale non terapeutico i quattro verranno segnalati alla Prefettura reggiana che, sulla scorta del rapporto stilato dai carabinieri, potrà loro ritirare per la sospensione i documenti di guida ed espatrio posseduti.