Distesa di un bar a fuoco: 55enne denunciato

REGGIO EMILIA – A fuoco la distesa esterna di un bar: 55enne reggiano denunciato per danneggiamento seguito da incendio. La sera del 2 gennaio, intorno alle 19, una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertata dalla sala operativa dei vigili del fuoco che stavano intervenendo con una loro squadra, è andata in un bar di Santa Croce dove era stato segnalato l’incendio.

Sul posto i militari hanno verificato che ignoti avevano dato fuoco all’ombrellone più grande della distesa che era andato completamente distrutto. Le fiamme, stando a quanto dichiarato dalla titolare del bar, avevano causato un danno di circa 3.000 euro. Le indagini sono state prese in carico dai carabinieri della caserma di via Adua, nella cui giurisdizione si trova il bar, coordinati dalla Procura reggiana. I militari hanno guardato i video del sistema di videosorveglianza del bar e hanno notato che, in concomitanza dell’incendio, c’era stato il transito di un uomo in sella a una bicicletta che poi veniva persa dall’inquadratura delle telecamere.

Nel corso delle indagini i carabinieri hanno rintracciato un uomo in sella ad una bicicletta che corrispondeva a quella immortalata dalle telecamere e che aveva gli stessi indumenti indossati dal ciclista ripreso dalle telecamere. L’uomo, un 55enne reggiano, aveva precedenti specifici in merito ad analoghi episodi. A quel punto i carabinieri hanno perquisito la sua casa e hanno trovato nel garage una bottiglia da un litro e mezzo e una tanica da 4 litri di liquido combustibile. In una delle borse laterali della bicicletta sono state invece trovate tre pezzette di stoffa.

Il 55enne è stato denunciato per danneggiamento seguito da incendio.