Dipendente senza green pass, chiuso il night Hollywood

REGGIO EMILIA – Il night “Hollywood” di Reggio Emilia è stato chiuso dalla Polizia per cinque giorni, per violazione delle norme anti covid. Da un controllo effettuato ieri sera dagli agenti nel locale di lap dance è infatti emerso che una dipendente sprovvista di green pass era regolarmente al lavoro. La donna e il titolare del locale (che lo ha permesso) sono per questo stati sanzionati.

Una seconda multa è stata fatta al gestore per non essersi astenuto dallo svolgimento dell’attività di intrattenimento e di ballo, così come prevede l’ultimo decreto del Governo, che vieta feste e serate fino al 31 gennaio. Le persone controllate dalla Polizia sono state in totale 41, di cui 24 avventori, 12 dei quali con diversi precedenti di polizia.