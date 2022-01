Covid, l’Ausl “Da lunedì in farmacia i tamponi anche per fine isolamenti”

REGGIO EMILIA – “Da lunedì 10 gennaio le farmacie della provincia di Reggio Emilia stanno eseguendo, come da indicazioni regionali, sia i tamponi di fine quarantena che di fine isolamento”. Lo precisa l’Ausl provinciale in replica alla Lega secondo cui, invece, si potrebbero recare in farmacia per “chiudere” la loro posizione solo i contatti dei positivi (sottoposti appunto a quarantena) e non i positivi stessi (posti in isolamento).

Una dichiarazione, quella dell’Ausl, un po’ sorprendente perché, fino alla settimana scorsa l’azienda sanitaria aveva invitato i cittadini a non andare in farmacia a partire da lunedì per i tamponi di fine isolamento e quarantena perché le farmacie non erano ancora pronta e aveva annunciato l’intenzione di consentire solo tamponi di fine quarantena nelle farmacie.

Insieme alle rappresentanze di categoria delle farmacie, annuncia poi l’Azienda sanitaria, è stato deciso di creare un sistema informativo di agende di prenotazione, non ancora operativo e in una prima fase limitato ai tamponi di fine quarantena (cioè quelli dei contatti), “ma che già prevede anche l’ampliamento alla chiusura dei casi”.

Una volta a regime e sulla base delle disponibilità di appuntamenti comunicati dalle singole farmacie, i cittadini in attesa di tampone di fine quarantena riceveranno un sms dall’Ausl con l’indicazione della farmacia, del giorno e dell’ora dell’appuntamento per il tampone. Questo, viene spiegato, “permetterà alle persone contatti di casi positivi di non dover prenotare in autonomia l’appuntamento, alle farmacie di ottimizzare i tempi di lavoro e all’Azienda USL di ricevere in modo ordinato e senza errori gli esiti dei tamponi che saranno tempestivamente utilizzati per la emissione del certificato di chiusura inviati ai cittadini”.

Insomma “si tratta di una forma di collaborazione con le farmacie che ha l’obiettivo di semplificare i percorsi per tutti, ottimizzando risorse e tempi di lavoro”. L’Ausl conclude sottolineando che “una volta messo a regime questo sistema di prenotazione, la stessa modalità verrà utilizzata anche per i tamponi di fine isolamento”. Quindi “nulla di divergente, dalle indicazioni regionali, ma un semplice adattamento organizzativo mirato ad una ulteriore semplificazione dei percorsi”. Nel frattempo “l’effettuazione dei tamponi di fine isolamento e fine quarantena procede normalmente sia da parte dell’Azienda Usl che da parte delle farmacie”.