Covid, l’Ausl cerca camere per isolamenti in albergo

REGGIO EMILIA – A Reggio Emilia l’Ausl cerca stanze in albergo per rafforzare il servizio di accoglienza di persone positive al Covid o contatti stretti che necessitano di una struttura idonea diversa dalla propria abitazione per scontare il periodo di isolamento (o quarantena) sottoposte a sorveglianza sanitaria. Per rispondere all’invito esplorativo emesso dall’Azienda sanitaria c’è tempo fino al 21 gennaio. La disponibilità di stanze è richiesta per il periodo dal primo marzo al 30 giugno 2022.

Il bando precisa che un eventuale contratto sarà stipulato “per un numero di camere pari ad almeno 20, con possibilità di estensione. Verranno liquidate le competenze relative alle sole camere effettivamente utilizzate, garantendo comunque il pagamento minimo di 5 camere”. Le strutture, si legge nell’avviso, potranno eventualmente essere utilizzate per le medesime finalità anche per le esigenze dell’Ausl di Modena.

Le “regole di ingaggio” prevedono tra l’altro che, “al prezzo massimo pro-capite giornaliero di 30 euro oltre Iva” i gestori segnalino anche l’allontanamento dell’ospite dalla struttura o il comportamento non corretto (uscita dalla stanza durante l’isolamento fiduciario senza alcun motivo) al referente dell’Ausl e al 112.