Covid, interventi chirurgici tagliati del 50%

REGGIO EMILIA – Il Covid sta impattando sempre di più sul sistema sanitario della nostra provincia. Dalla conferenza stampa dell’Ausl di oggi emerge che gli interventi chirurgici programmati sono stati tagliati del 50%, mentre la media di accessi al giorno nei pronto soccorso della nostra provincia è salita da 267, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso a 372. Cinquanta di queste persone, ogni giorno, sono positive.

Secondo i dati forniti dal dottor Giorgio Mazzi, direttore del presidio ospedaliero provinciale, la media di ricoveri per Covid è stata di 14 al giorno. Il 20 dicembre scorso c’erano 117 pazienti ricoverati per Covid e oggi ce ne sono 210 negli ospedali della nostra provincia. Questo ha costretto l’Ausl ad aumentare la dotazione di posti letto Covid da 139 a 226. Per la prima volta, dalla quarta ondata, sono stati attivati anche 15 letti nell’ospedale di Guastalla in medicina interna.

Oggi il tasso di occupazione, su 226 posti letto Covid, è del 93 per cento. L’81% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In pneumologia e infettivi la percentuale è del 70 per cento. Secondo Mazzi la situazione ospedaliera “permane critica” e il picco dei contagi è da attendersi “a fine mese”.