Covid, due morti: balzano a 16mila le persone in quarantena a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Due morti e 793 nuovi casi di Coronavirus oggi nella nostra provincia. I contagi, in realtà, sarebbero 5.816, ma questo picco avviene dopo che, in seguito ad un deguamento informatico per una segnalazione più tempestiva dei casi, 5.023 casi sono stati recuperati dai giorni precedenti con una diagnosi compresa tra il 27 dicembre e il 3 gennaio.

Il recupero di questi contagi porta la cifra complessiva di persone in quarantena ad oltre 16mila nella nostra provincia. Un numero altissimo che ha mandato letteralmente in tilt il sistema di tamponi nel Reggiano con persone che, dopo il primo tampone, invece di dieci giorni, aspettano fino a 21 giorni, di fatto a fine quarantena, per il secondo tampone. Questo ha scatenato un fiume di polemiche fra i cittadini che si sentono abbandonati dall’Ausl, con tanto di interrogazioni in Regione e in Parlamento da parte delle forze politiche sulla gestione delle quarantene.

Le vittime sono due donne di 82 e 99 anni di Reggio Emilia e Scandiano. Le persone ricoverate in terapia non intensiva salgono a 178 e quelle in intensiva a 16.

I nuovi casi Comune per Comune