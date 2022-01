Covid, da ieri 189mila casi e 231 decessi: tasso positività risale al 17,3%

ROMA – Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 189.109 nuovi casi di coronavirus con 1.094.255 di tamponi effettuati per un tasso di positività del 17,3% (ieri 13,9%). I decessi sono 231 (ieri 259). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute. Le terapie intensive sono 36 in più di ieri (in tutto ora 1.428), mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più, 13.364 in totale (fonte Dire).