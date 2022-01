Covid, da dicembre 40 donne incinte positive

REGGIO EMILIA – Sos dell’Ausl di Reggio Emilia per l’aumento di donne in gravidanza risultate positive al Covid. “Da metà dicembre a oggi – spiega il direttore del dipartimento Materno infantile Giancarlo Gargano- sono state prese in carico oltre 40 donne gravide a termine o pretermine covid positive e otto di queste hanno già partorito necessitando di specifiche precauzioni. Attualmente abbiamo 14 gravide pretermine che necessitano di controlli periodici nei nostri servizi con le conseguenti difficoltà organizzative”.

Il professionista continua sottolineando: “L’infezione da Covid 19 in gravidanza, specie nelle fasi avanzate della stessa, si conferma estremamente grave con comparsa di sintomatologia respiratoria e sistemica in una percentuale molto più elevata che nella restante popolazione”.

In alcuni casi, dice ancora Gargano, “è stato necessario espletare anticipatamente il parto sottoponendo i neonati anche ai rischi correlati alla prematurità: di recente è stata effettuato un parto alla 30esima settimana di gestazione e un altro alla 35esima settimana. In entrambi i casi si è purtroppo reso indispensabile il ricovero dei neonati in terapia intensiva neonatale, la separazione dalle mamme (entrambe necessitanti di assistenza respiratoria) e in un caso è stato anche necessario sottoporre il piccolo ad assistenza respiratoria e intubazione endotracheale”.

Da qui un appello dei sanitari alle puerpere a vaccinarsi “il prima possibile per evitare rischi clinici anche importanti” e la rassicurazione che “ormai la letteratura è tutta concorde nel ritenere la vaccinazione anticovid in gravidanza e in allattamento assolutamente sicura ed efficace e la totalità delle società scientifiche mondiali consiglia fortemente la vaccinazione”.