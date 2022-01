Covid, ci sono 5.662 studenti in quarantena

REGGIO EMILIA – Ci sono 5.662 studenti in quarantena nel nostro territorio. Il dato è stato fornito da Emanuela Bedeschi, direttore del dipartimento di sanità pubblica, oggi nella conferenza stampa settimanale dell’Ausl di aggiornamento sulla situazione Covid nella nostra provincia

Ha detto la Bedeschi: “Ci sono 100 classi in più in carico: sono 421 questa settimana. Di queste 60 sono alle elementari e non sono in quarantena perché c’è un solo caso. Ci sono poi 361 classi in quarantena prevalentemente dell’infanzia, asilo nido e primaria. Ci sono 216 focolai attivi: di cui 131 nelle scuole elementari, 29 in quelle dell’infanzia e 8 nei nidi. Sono 48 quelli nelle scuole medie e superiori”.