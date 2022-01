Covid, ci sono 28mila reggiani in isolamento e quarantena

REGGIO EMILIA – Ci sono 28mila persone in isolamento e quarantena nella nostra provincia in questo momento. Il dato è stato fornito dal direttore generale dell’Ausl, Cristina Marchesi, nel corso della conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla situazione Covid nella nostra provincia.

Ha detto la Marchesi: “Siamo in una fase di plateau che sembra dimostrare un po’ di riduzione, pur rimanendo su numeri molto alti. Il dato positivo è che abbiamo recuperato, da due o tre giorni, gli appuntamenti per i tamponi di chiusura che ora arrivano con 48 ore di anticipo. Questo dovrebbe aiutarci a tranquillizzare il cittadino che si preoccupa se sa che deve fare il tampone il giorno x e non gli è ancora arrivato l’appuntamento. Anche il sistema dei tamponi è tornato in pari, dato che le farmacie ci stanno dando una grossa mano con i loro 8mila tamponi settimanali”.

Si può poi verificare, secondo quanto ha detto la Marchesi, che i cittadini possano essere chiamati a fare il tampone di chiusura isolamento o quarantena fuori distretto. Questo perché, per esempio, Correggio ha più posti percentualmente del distretto di Reggio Emilia e quindi può essere che qualche cittadino di Reggio emilia venga chiamato a San Martino in Rio. Dipende dal numero di appuntamenti che danno le farmacie e non dall’Ausl. Se ci sono, percentualmente, più farmacie in un distretto disponibili a fare tamponi, allora si creano delle differenze sul territorio provinciale.