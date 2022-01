Covid, booster dopo 4 mesi: in Emilia-Romagna si prenota da domani

REGGIO EMILIA – L’Emilia-Romagna prova ad andare più veloce. A partire da domani, mercoledì 5 gennaio, chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi potrà infatti prenotarsi per la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid. La Regione ha infatti trasmesso alle aziende sanitarie le indicazioni in materia del ministero della Salute: le somministrazioni di dosi booster ad almeno 120 giorni partiranno dal 10 gennaio. L’ulteriore anticipo della dose aggiuntiva, ricorda la Regione, riguarda tutti i vaccinati con età da 16 anni in su.

Anche, dunque, chi ha ricevuto in un’unica dose il vaccino Johnson&Johnson e che quindi si sottoporrà di fatto alla seconda somministrazione. Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo, per il richiamo saranno sempre utilizzati vaccini a m-RNA, cioè Comirnaty di Pfizer/BioNTech o Spikevax di Moderna. Alle 16 di oggi sono 1.461.165 le dosi aggiuntive già somministrate in regione, a fronte di una popolazione over 12 di 3.617.906 persone che ha già completato il ciclo vaccinale primario.