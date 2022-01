CORREGGIO (Reggio Emilia) – Un autoarticolato carico di materiale elettronico proveniente dalle discariche, parcheggiato nel piazzale della ditta Nial Nizzoli in via Fosdondo 48 a Correggio, è andato a fuoco questa notte. Sul posto, per spegnere le fiamme, i vigili del fuoco di Reggio Emilia e la squadra del distaccamento di Carpi. Durante l’intervento, concluso alle prime luci dell’alba, è stata utilizzata della schiuma antincendio per soffocare le fiamme.

